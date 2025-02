Game-experience.it - Warner Bros, un nuovo gioco di Batman, LEGO Harry Potter ed Hogwarts Legacy 2 in sviluppo per un report

Leggi su Game-experience.it

. Games sta riorganizzando le sue strategie future, puntando su titoli di successo e mettendo da parte progetti più rischiosi. Secondo un recentedi Jason Schreier, Rocksteady ha ripreso in mano il franchise didopo il deludente lancio di Suicide Squad Kill The Justice League. Ildedicato all’uomo pipistrello è ancora nelle primissime fasi die potrebbe ispirarsi aBeyond, anche se nulla è confermato. Nel frattempo, TT Games sta lavorando a untitoloprevisto per il 2026, con indiscrezioni che parlano di un possibilesulla scia del successo diStar Wars The Skywalker Saga.Per quanto riguarda, Avalanche sta preparando una Director’s Cut con nuovi contenuti aggiuntivi, supportata dal team di Rocksteady.