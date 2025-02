Sport.quotidiano.net - Vulikic "Questa squadra dirà la sua"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Sabato scorso a Cittadella il suo esordio con la maglia gialloblu, ieri il battesimo della sala stampa del Braglia per Stipe, il lungo difensore centrale croato arrivato in prestito dalla Sampdoria a gennaio nell’ambito dell’operazione che ha portato Abiuso in blucerchiato. Faccia pulita e in un italiano pressochè perfetto, subito il difensore parla del suo esordio: "Sono stato molto contento diprima volta, soprattutto perchè è coinciso con una vittoria su un campo molto difficile e con una bella prestazione. Non poteva andare meglio". Poi parla del suo impatto, anche tattico, con l’ambiente di Modena: "Ho trovato unasenza grossi problemi in difesa, in questo settore ci sono ragazzi davvero molto bravi. E in generale penso di essere arrivato in unaforte che può dire la sua da qui alla fine.