Vuelle, settore giovanile. Non basta il primo tempo, Pesaro ko a Faenza

Dopo due vittorie consecutive cade la TeamSystem VL under 19, e lo fa (foto) non senza rimpianti sul campo della Raggisolaristerza in classifica. Non senza rimpianti perché ildisputato dai ragazzi di coach Luminati è un ottimo, nonostante le scarse percentuali al tiro (entrambe le due formazioni tirano con il 30%), perchè con la difesa forzano gli emiliani a ben dodici palle perse contro le tre sole della VL e vanno al riposo lungo sopra di una lunghezza 29-30. Nel terzo quarto però la musica cambia totalmente, perché la VL oltre a continuare a fare fatica nello segnare, commette anche sette palle perse e subendo un parziale di 23-10 crollano sul -12 a dieci minuti dalla fine. Nell’ultimo quarto il parziale negativo subito dalla VL continua fino al -19, prima che una reazione da parte dei biancorossi li riporti sul -6; è troppo tardi però, conche regge l’urto e porta a casa i due punti 69-63.