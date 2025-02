Sport.quotidiano.net - Vuelle, sconfitta evitabile ma niente drammi

Quando ci si riabitua a vincere, qualsiasidà fastidio. Ma non bisogna dimenticare che nel girone di ritorno laè caduta solo due volte su dieci: ad Avellino il 29 gennaio e l’altro ieri a Orzinuovi. Spingendosi più lontano, i biancorossi hanno vinto 13 delle ultime 16 partite. Più di così è difficile fare, significherebbe la perfezione. Che non è di questa terra né, tantomeno, di nessuna squadra che gioca in questo campionato. E collezionare un ruolino del genere con un giocatore importante come Parrillo fuori da due mesi (senza conoscere ancora i tempi del suo rientro), avendo già sopportato la lunga assenza di Petrovic aumenta i meriti di questo gruppo, che non ha avuto lungo il cammino alcun rinforzo, al contrario di altre squadre. Una premessa che non cancella gli errori evitabili sul parquet del Pala Bertocchi, alcuni anche commessi per la poca lucidità dopo aver sopportato minutaggi allucinanti: 47 minuti Ahmad, 41 Bucarelli, 40 Petrovic.