Oasport.it - Volley femminile, Milano batte Scandicci: Egonu straripante nel duello con Antropova. Novara ok in Serie A1

Stasera si sono giocate sei partite valide per la 25ma giornata dellaA1 diha sconfittoal tie-break nell’incontro di cartello, riuscendo ad avere la meglio sulle toscane dopo essere stata in vantaggio per 1-0 e 2-1. Le ragazze di coach Stefano Lavarini hanno avuto la meglio in quello che ero uno scontro diretto fondamentale per il secondo posto, ma le meneghine restano a una lunghezza di distacco dalla Savino Del Bene. Sarà l’ultima giornata a decidere chi occuperà la piazza d’onore alle spalle di Conegliano in vista dei playoff:farà visita a Chieri, mentreospiterà.L’opposto Paolasi è resa protagonista di una prestazione stellare, mettendo a segno 31 punti (3 ace) e primeggiando nelcon la bomber Ekaterina(20 punti).