Perugiatoday.it - Volley A1 femminile, per la Bartoccini MC Restauri è una splendida salvezza: Talmassons sconfitta 3-0

Leggi su Perugiatoday.it

Bastava un punto allaMCPerugia per restare in serie A1, ne sono stati conquistati tre. E questo non può che impreziosire il percorso della squadra, di assoluto livello.Le Black Angels, dopo la straordinaria doppietta della scorsa stagione, hanno compiuto il terzo.