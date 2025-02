Volley A1 femminile | Milano vince al tiebreak contro Scandicci Roma batte Busto Arsizio ed esce dalla zona retrocessione

Leggi su Sportface.it

Era il big match della 25^ giornata della Serie A1 die non ha deluso le attese: la partita tra, infatti, si è risolta ala favore della Vero. Un 3-2 (25-22, 19-25, 25-21, 21-25, 15-11) che però non permette alle lombarde di scavalcare le toscane, che mantengono un vantaggio di un punto in classifica. Parte fortissimoportandosi sul 6-1 con Daalderop ed Egonu subito protagoniste. Le ospiti non si scompongono e si riportano sul -1 con Bajema e Antropova (11-10). Passate in svantaggio con il muro di Bajema (14-15),si scuote e torna subito in vantaggio allungando sul 20-17 con Danesi, chiudendo poi con l’errore di Bajema.Il secondo set si risolve nella parte centrale con il parziale firmato da Mingardi e Da Silva, che mette tutto in discesa per, abile a chiudere un set con un muro della stessa Da Silva.