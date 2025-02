Ilgiornaleditalia.it - "Volevo essere un duro" riadattata su Salvini: "Volevo essere un mulo, ma sono un cacio, vivere la vita senza far fatica" - VIDEO

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

"Ioministro, manato con la faccia da, ho anche paura del lupo, se non si parte non c'entro, così racconto che è colpa del chiodo ma non ho mai perso il treno. E' lui che non è mai arrivato" La canzone "un" di Lucio Corsi è statada Striscia la No