Vlahovic snobbato la virata è drastica | la Juve ora è nei guai

Dopo l’ennesima situazione che riguarda Dusan, lantus non può che ritenersi alle strette e sarà difficile capire in che direzione muoversi.A giugno del 2026 scadrà il vincolo che lega Dusanallantus e urge una decisione fin da subito per non giungere a scadenza di contratto e alla luce anche della situazione globale di questa stagione. Infatti, l’andamento delle prestazioni e dell’impiego è risultato irregolare rispetto al passato, al punto che l’arrivo in prestito di Randal Kolo Muani ha ridimensionato l’apporto del centravanti serbo., la: laora è nei(LaPresse) – tvplay Tuttavia la decisione definitiva sul futuro del bomber non sarà semplice da stabilire e prendere, poiché le condizioni per una cessione non sono semplici da gestire.