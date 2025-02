Thesocialpost.it - Vittorio Feltri in tv da Mario Giordano: “Invasi da un esercito di stranieri, spero che l’Italia ci liberi da questa gentaglia”

Il tema dell’immigrazione senza controllo e del rimpatrio dei clandestini che delinquono è stato al centro della puntata di “Fuori dal Coro”, il talk show politico di Rete 4 condotto da. Ospite della serata, il giornalista, fondatore ed ex-direttore editoriale di Libero, che ha espresso posizioni nette sulla questione, ispirandosi alla linea adottata dall’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.Leggi anche:attacca la Commissione europea: “Vuole abolire la parola man”: “Italia invasa, serve una linea dura”Durante il dibattito,ha sostenuto la necessità di politiche più rigide sull’immigrazione, dichiarando: “Siamo statida undiche non sanno fare nulla, non hanno mai imparato un mestiere, non possono lavorare e quindi per campare devono delinquere.