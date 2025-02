Internews24.com - Visnadi ritorna sul caso Lautaro: «Chiné recupera l’audio della presunta bestemmia di Lautaro Martinez al termine di Juventus-Inter e gli fa un favore»

di Redazione, il giornalista torna a parlaredial fischio finale di: le sue dichiarazioniLa questione che ruota attorno allapronunciata daalpartita tracontinua a tenere banco. Nonostante non ci siano prove di colpevolezza, la ProcuraFIGC ha avviato un’indagine per accertare le affermazioni fatte dall’attaccante. Questo sviluppo è emerso dopo che il giudice sportivo non ha potuto prendere una decisione, evidenziando la mancanza di prove concrete, in particolare la registrazione audio delle parole pronunciate dadurante il match. Sula questione, è tornato a parlare il giornalista Giannisulle pagine de “Il Giornale”. SULLA SITUAZIONE DI– «Non capire che, se il procuratore federaledialdi, fa uninnanzitutto al capitano nerazzurro, significa non credere alle sue parole, quelle pronunciate sabato scorso dopo il gol decisivo segnato al Genoa: “Non ho maito e quanto successo mi ha dato molto fastidio, perché cerco di imparare e trasmettere rispetto anche ai miei figli.