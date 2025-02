Lanazione.it - Vino del Mugello. Nasce ProViMu

Diciassette aziende, 151 ettari di vigneti, 64 etichette in commercio per una media di 192mila bottiglie., l’associazione dei Produttori didel. Numeri piccoli, per ora, ma destinati a crescere. Tra gli associati vi sono anche alcuni nomi noti, tra cui la Tenuta di Monteloro della famiglia Antinori e una prossima realtà che entrerà a breve nell’associazione, insieme alle altre aziende del territorio quali Azienda Agricola Fratini, Azienda Agricola Romignano, Azienda Agricola Fratelli Morolli, Bacco dal Monte, Borgo Macereto, Fattoria di Cortevecchia, Fattoria Il Lago, Fattoria San Leolino, I Carri, I Veroni, Malvante, Querceto di Baraccani, Tenuta Baccanella, Tenuta Frascole, tenuta Matteraia, Terre Alte di Pietramala.