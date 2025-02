Ilgiorno.it - "Vincere col Napoli non è stata una sorpresa"

Un post che racchiude felicità, non stupore. Mirwan Suwarso, presidente del Como, commenta il momento dei lariani: "contro ilè stato speciale, ma non una. Non per noi. Non per chi vede ogni giorno il lavoro instancabile dei nostri giocatori e allenatori. Siamo una squadra giovane, ambiziosa e determinata, lottiamo per essere migliori di ieri. Ogni partita dimostriamo di meritare il nostro posto". E ancora: " Vogliamo essere la squadra più emozionante da guardare. E lavoriamo per trasformare questo sogno in realtà, un tifoso alla volta, un cuore alla volta. E.L.