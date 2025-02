Metropolitanmagazine.it - Vilhelm Parfumerie presenta Hannibal Collection

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Lo stile retrò e l’eleganza iconici di(di cui abbiamo già trattato ROOM SERVICE in precedenza), in una nuova veste ancora più intensa ed esclusiva. Con i loro profumi, esplorano tutti i poteri delle arti per creare esperienze inaspettate e farci intraprendere un viaggio favoloso. Tre profumi contemporanei, realizzati nel vetro distintivo die in una nuova forma straordinaria, racchiudono sogni e miti, prestigio e destino, desiderio e potere.Tre fragranze moderne basate su un lussuoso cuoio cipriato.Tre potenti profumi dedicati al destino unico di una persona straordinaria: Annibale e il suo viaggio verso la lussureggiante città di Cartagine, un eden baciato dal sole.Coraggio, ispirazione e apertura mentale.Opulenza di profumi, nobiltà dell’osmanto, vertigine di piaceri:si ispira alla leggenda di Annibale per elevarsi oltre il cielo.