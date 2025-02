Lanotiziagiornale.it - Video shock di Trump su Gaza, Meloni tace e Tajani svicola

Meglio fingersi morta e non commentare? Oppure, ricordarsi di essere al governo del Paese, aprire bocca e fare la figura di chi non ha ben compreso la gravità del fatto (a voler essere indulgenti)? È il quesito che devono essersi posti ieri i membri dell’esecutivo dopo ilpostato sul (suo) social Truth da Donaldsu.Ladi Donald è come MiamiUna clip generata dall’Ia, dove si vedono bambini in fuga da macerie e miliziani armati approdare nel dorato progetto annunciato da The Donald perdella “Riviera del Medio Oriente“. Il tutto tra dollari che piovono dal cielo, statue d’oro del tycoon, strade invase di Tesla, Musk che intinge sorridente la pita nell’hummus e il presidente Usa che danza con una ragazza in costume tradizionale e che sorseggia un drink a bordo piscina con il premier israeliano Benjamin Netanyahu.