Anteprima24.it - VIDEO/ Sarno, taglio del nastro al centro di salute mentale

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoIl nuovodi, al quale questa mattina il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca ha tagliato il, è già funzionante e fornirà servizi die di riabilitazione. Come hanno ricordato il presidente del tribunale di Nocera Inferiore e il capo della procura della Repubblica Antonio Centore, la struttura è stata realizzata in un bene sottratto alla criminalità organizzata ed in particolare ad Antonio Galasso. Ristrutturato nel 1998, dopo una raccolta di fondi Nazionale che fu promossa da Lions per aiutare il Comune didopo la tragica alluvione, il bene è oggi stato affidato dopo un intervento anche con fondi della regione Campania all’Asl che ne ha fatto una struttura di riferimento sui servizi da erogare per lae che, come ha ricordato il presidente della regione Campania nel suo intervento, andrà ad aiutare, soprattutto i giovani.