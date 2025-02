Anteprima24.it - VIDEO/ Morte Carla d’Acunto, Guido conferma il litigio con la mamma

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiSaranno celebrati domani mattina presso la chiesa del Cuore Immacolata di Maria in via Madonna di Fatima a Salerno alle 9:30 i funerali di, la titolare del ristorante Mediterraneo morta dopo essere precipitata dal parapetto di viale degli Olmi che stava percorrendo in auto con il figlio,32 anni. L’uomo, difeso dall’avvocato Michele Sarno, è indagato in questo momento per istigazione al suicidio in un’indagine che vede al lavoro il pubblico ministero Alessandro Di Vico che vuole vederci chiaro su quanto accaduto nei momenti immediatamente precedenti alladi. Il pm dalla sua ha però proprio il racconto fatto dae raccolto dall’avvocato Sarno: il figlio diha ammesso di uncon lalegato alle difficoltà di vedere le due nipotine cheaveva avuto dalla ex moglie e che con le quali aveva una difficoltà ad incontrarsi per via di un provvedimento di allontanamento per codice rosso.