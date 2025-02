Anteprima24.it - VIDEO “Lasciate in pace Rania, è serena e sa quello che vuole”

Tempo di lettura: 2 minuti “è lucida,, sachenella vita e non ha alcun problema psicologico tale, come pure abbiamo sentito, da rendersi necessario un Tso”.Sono le voci dei professionisti di “Casa sulla Roccia”, struttura di accoglienza di Avellino che da qualche giorno ospita la ragazza che era stata trovata in giro per il capoluogo irpino e lo stretto hinterland e la cui storia è rimbalzata sui canali nazionali anche per il suo passato da popstar.E’ la dottoressa Maria Rosaria Famoso a spiegare come la priorità per la donna ora è ritrovare la sua libertà nel pieno rispetto della sua autodeterminazione. Precisa come l’accoglienza a Casa sulla Roccia non debba essere vista come legata alla specificità della struttura, “ma soltanto perchè da 40 anni rispondiamo a quasiasi tipo di bisogno sociale ed avendo un posto non abbiamo esitato ad accogliere la ragazza”.