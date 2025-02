Anteprima24.it - VIDEO/ Delitto Pasquale Campanello, il caso si riapre

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 4 minuti“Se il Procuratore Antimafia Melillo ha detto di volerildell’uccisione divuol dire che sarà fatto”.Lo dice il Procuratore di Avellino, Domenico Airoma, presente alla settima edizione del premio in onore dell’agente di Polizia Penitenziaria ucciso nel febbraio del 1993 in un vero e proprio agguato sotto la sua abitazione a Mercogliano, i cui colpevoli sono ancora senza volto.Un lungo e incisivo intervento quello del numero uno della Procura di Avellino, anche relativamente ai cambiamenti della camorra nei decenni e, soprattutto, alle infiltrazioni che si registrano in tutta la provincia irpina: “Riapire ilmi sambra anche un atto doveroso verso un coraggioso Servitore dello Stato aii suoi familiari. Da parte nostra, da parte mia, c’è tutta la disponibilità a fare quello che è possibile fare, compatibilmente con la difficoltà di operare su unrisalente a molti anni fa”.