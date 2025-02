Genovatoday.it - VIDEO | Armato di pistola sul bus, minaccia l'autista

disull'autobus. È successo intorno alle 21 di mercoledì 26 febbraio a bordo di un mezzo in servizio sulla linea 13, come testimonia il, girato da una passeggera. L'uomo ha appoggiato l'arma sul sedile in bella mostra, poi l'ha afferrata e si è avvicinato con fare minaccioso.