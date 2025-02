Udine20.it - Vicino/Lontano a Udine da mercoledì 7 a domenica 11 maggio 2025

Leggi su Udine20.it

È “scarto” la parola-chiave scelta daper l’edizionedel festival – la ventunesima – in programma ada7 a11. Al suo centro,come sempre, la serata-evento per la consegna del Premio Letterario Internazionale Tiziano Terzani. «La parola è forte e impattante, produce un suono persino sgradevole – osservano i curatori del festival, Paola Colombo, anche presidente dell’associazione, Franca Rigoni e Álen Loreti – “Scarto” fa pensare al rifiuto, all’esclusione e a ogni sorta di discriminazione. Fa pensare a una realtà scomoda perché differente: da cancellare o rimuovere anche dalla coscienza collettiva. Ma noi vogliamo provare a ribaltarne il senso e la funzione per farne una lente attraverso cui osservare il mondo con uno sguardo inquieto e “curioso”, uno strumento di navigazione, che scarti di lato rispetto alla pigrizia e alla resa incondizionata al conformismo del senso comune e sia in grado di smascherare l’ipocrisia delle narrazioni che manipolano e alterano la realtà dei fatti.