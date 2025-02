Lanazione.it - Viareggio, il corso mascherato in notturna. La sfilata davanti a Miss Italia

, 28 febbraio 2025 –inper il Giovedì grasso del Carnevale di. Tra gli ospiti speciali2024, Ofelia Setteponti dalla provincia di Siena. Durante la giornata, si è svolta anche la cerimonia di assegnazione del Premio Funari 2025 per Giornalaio dell'anno, con onori conferiti a Tiziana Panella, Mauro Corona e Mario Natangelo. La premiazione ha avuto luogo alle ore 17 presso il palco di piazza Mazzini, anticipata da un evento flash mob organizzato dal Forum per la pace della Versilia, che ha promosso lo slogan 'Mettete fiori nei vostri cannoni'., ilinL'evento ha visto la partecipazione della Banda della pace e della compagnia teatrale Policardia. I prossimi appuntamenti mascherati sono fissati per domenica 2 marzo e per Martedì grasso il 4 marzo, quando verranno annunciati i vincitori del Carnevale e si terrà uno spettacolo pirotecnico di chiusura.