Viaggio nella malattia dei camici | Più di metà ha pensato di mollare

Quasi sei su dieci – il 57% – sono insoddisfatti perché non si sentono valorizzati sul lavoro; più di uno su quattro - il 27% - ha cambiato posto negli ultimi cinque anni e un altro 26% è intenzionato a farlo nei prossimi 12 mesi;il 53% ha considerato la possibilità di abbandonare direttamente la professione: più di un medico su due. La crisi profonda deibianchi, che emerge quotidianamente al tornasole di pronto soccorso sguarniti e medici di base insostituiti, di concorsi deserti e numeri chiusi inutili per specializzazioni che lasciano meno agio alla libera professione, di liste d’attesa per una prima visita che battono quelle per sofisticati (e iperprescritti) esami strumentali, questa volta la fotografa un’indagine epidemiologica che i diretti interessati,doppia veste di malati e dottori, hanno rivolto su se stessi.