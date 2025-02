Riminitoday.it - Viabilità, svolta storica: apre il nuovo tunnel di via Euterpe. Anche la maxi rotonda verso la conclusione dei cantieri

Leggi su Riminitoday.it

Addioall’ultimo buco nero della Statale 16. Il sottopasso di via, a partire dalle 16 di domani, venerdì 28 febbraio, riaprirà per gli automobilisti che, provenendo dalla città, devono procedere in direzione marevia della Repubblica. Nessuna interruzione al semaforo, dunque.