Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-02-2025 ore 20:25

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellain apertura il raccordo anulare in carreggiata esterna un incidente causa delle code tra le uscite Pontina e Ardeatina in interna la circone scorrevole andiamo sulla Flaminia dove un incidente causa delle code nei due sensi di marcia tra Maglianono e Rignano Flaminio sulla Laurentina ancora disagi per l'incidente avvenuto in precedenza permangono code all'altezza di via di Porta medaglia in direzione di Ardea nel quadrante sud della capitale per chi viaggia verso Ostia traffico intenso su via del mare dal raccordo anulare a Vitinia e sulla Colombo da Mezzocammino a via di Acilia è proprio sulla Cristoforo Colombo sono corti lavori di manutenzione straordinaria sulle corsie laterali Pertanto fino al 21 marzo in fascia oraria notturna 22 6 del mattino è previsto il divieto di transito sulla complanare sale Cristoforo Colombo a via del Canale della Lingua in direzioneCentro prevista Inoltre la chiusura sempre in orario notturno anche nel tratto di laterale da via Padre Semeria via Laurentina in direzione Ostia da Francesca Loiacono e altra l'infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione in chiusura un messaggio di sicurezza stradale la neve già lo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info mobilità spa.