Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-02-2025 ore 19:10

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellain apertura Le autostrada sulla A1 Firenzecode all'altezza di Ponzanono in direzioneper un Veicolo in avaria stabile la situazione sullaFiumicino ancora code per traffico tra via Cristoforo Colombo via della Magliana in direzione del raccordo anulare anche sul tratto Urbano della A24 rimane intenso il traffico verso il raccordo anulare con code tra la tangenziale est e Togliatti a complicare la situazione un veicolo fermo in avaria all'altezza di Tor Cervara perché è diretto verso il centro invece si sta in coda da Fiorentini al bivio per la tangenziale est andiamo sul Raccordo Anulare in terrazza esterna un incidente causa delle code tra laFiumicino e la via del Mare Inoltre si segnalano code a tratti per traffico tra Pontina e Tuscolana in carreggiata interna code tra Nomentana e Tiburtina nel quadrante della capitale per chi viaggia verso Ostia traffico intenso su via del mare da raccordo a Vitinia e sulla Colombo da Mezzocammino a via di Malafede infine sulla strada regionale 155 di Fiuggi un incidente a causa delle code tra Cave Genazzano nei due sensi di marcia da Francesca Loiacono e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento o servizi dellahttps://storage.