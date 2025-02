Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-02-2025 ore 18:40

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellasubito un aggiornamento sul Raccordo Anulare in carreggiata interna si rallenta per traffico tra Flaminia Salaria e più avanti abbiamo code tra Nomentana e Tiburtina in carreggiata esterna Si procede a rilento trapuntine Tuscolana andiamo ad Urbano della A24 code tra la tangenziale est di Togliatti in direzione del raccordo anulare e in senso opposto si sta in coda da Portonaccio al bivio per la tangenziale est verso il centro sulla a Fiumicino code da via Cristoforo Colombo a via Isacco Newton in direzione del raccordo anulare ora uno sguardo alle consolari traffico intenso in uscita dalla capitale in particolare sulla Cassia da tomba di alla Giustiniana sulla Tiburtina dal raccordo a Settecamini e sulla Appia all'altezza di Cava dei Selci è più avanti all'intersezione con via Nettunense in prossimità di Frattocchie infine la Cristoforo traffico rallentato tra Mezzocammino e via di Achillea in direzione Ostia da Francesca Loiacono e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio dellahttps://storage.