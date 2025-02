Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-02-2025 ore 18:10

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellain apertura la Pontina riso incidente avvenuto in precedenza code residue per chi viaggia in direzione Latina tra via Laurentina e Aprilia perché è diretto verso la capitale invece traffico rallentato tra Spinaceto e raccordo anulare rimane nel quadrante sud della capitale sulla via del mare code a tratti tra il raccordo e Vitinia verso Ostia nella stessa direzione sulla Colombo si rallenta tra Mezzocammino e via di Acilia andiamo sul Raccordo Anulare carreggiata interna traffico rallentato tra la Cassia Veientana e la Salaria è più avanti abbiamo code a tratti tra Nomentana e Tiburtina e tra Casilina e Appia in carreggiata esterna si segnalano tra laFiumicino e la via del mare e tra Pontina e Tuscolana molto trafficato il tratto Urbano della A24 code tra la tangenziale est e Togliatti in direzione del raccordo anulare e i supposto si sta in coda da Portonaccio al bivio per la tangenziale est verso il centro sullaFiumicino rallentamenti all'altezza di Parco dei Medici Verso il raccordo anulare e in direzione Eur code da Isacco Newton a via del Cappellaccio da Francesca Loiacono e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento il servizio della