Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-02-2025 ore 16:25

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellain apertura il raccordo anulare in carreggiata esterna ha risolto l'incidente tra la A24Teramo e la Tiburtina qui la circone scorrevole Ma si segnalano code a tratti per traffico tra le uscite Pontina e Tuscolana in carreggiata in Berna traffico rallentato tra la Cassia Veientana era Salaria è più avanti code a tratti tra Nomentana e Tiburtina andiamo sul tratto Urbano della A24 code tra la tangenziale est e Togliatti in direzione del raccordo anulare e in senso opposto si sta in coda in galleria Pittaluga verso il centro ci spostiamo nel quadrante sud della capitale sulla Colombo si rallenta tra Mezzocammino e via di Acilia verso Ostia tu la via del Mare i cantieri attivi all'altezza di Centro Giano Sono causa delle code nei due sensi di marcia sulla Pontina rallentamenti tra il raccordo anulare Spinaceto in direzione Latina infine Nettunense per i festeggiamenti del carnevale Pavone dense code da via delle Molette all'intersezione con la via del Mare in direzione Anzio da Francesca Loiacono e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione nel prossimo aggiornamento un servizio dellahttps://storage.