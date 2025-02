Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-02-2025 ore 15:25

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellain apertura il raccordo anulare in carreggiata esterna un incidente causa delle code tra la A24-teramo i lati in bustina sempre in esterna code a tratti per traffico tra le uscite via del mare e Ardeatina in carreggiata in te la circone scorrevole andiamo sul tratto Urbano della A24 traffico rallentato da Togliatti al Raccordo Anulare in uscita e in senso opposto si rallenta da Portonaccio al bivio per la tangenziale est centro diamo uno sguardo alle consolari sulla Tiburtina si sta in coda tra il raccordo è Settecamini in direzione Tivoli sulla Casilina code a tratti tra Borghesiana e finocchio verso San Cesareo sulla Appia rallentamenti all'altezza di Frattocchie nei due sensi di marcia infine sulla Nettunense per i festeggiamenti del carnevale code da via delle Molette all'intersezione con la via del Mare in direzione Anzio Francesca Loiacono e altra l'infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione in chiusura un messaggio di sicurezza stradale la neve già lo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infomobilità Astral Spa punto.