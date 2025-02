Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-02-2025 ore 12:25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellacircone al momento scorrevole sulle strade dellaun incidente crea qualche disagio sulla via Pontina altezza via del Genio Civile per chi viaggia verso Latina rimanendo a sud della capitale per lavori code nelle due direzioni sulla via Nettunense all'altezza della rotonda con la Laurentina bis poi code sulla carreggiata interna della raccordo anulare altezza Nomentana