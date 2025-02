Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-02-2025 ore 10:25

Astral infomobilità nuovamente ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio dellaper i soldi gli incidenti Uno sul viadotto della Magliana e l'altro sulla via Pontina in direzione tutte e due del centro non mettoscorrevole sulle strade interessate scorrevole anche il traffico sulle carreggiate del grande raccordo anulare ad eccezione di rallentamenti in interna a causa di un sinistro che non complica più di tanto lain quanto mezzi spostati sulla corsia di emergenza Siamo all'altezza dello svincolo Ardeatina bene tutto Grazie per l'attenzione da cucina Uffa dalla redazione di Astral infomobilità nella