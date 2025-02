Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-02-2025 ore 09:40

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellatraffico in aumento sul tratto Urbano della A24 dellaTeramo dal raccordo fino alla tangenziale in direzione del centro anche in uscita a partire da Tor Cervara andiamo sul grande raccordo anulare carreggiata interna si sta in coda tra le uscite della Rustica Prenestina è più avanti tra Casilina Appia mentre in esterna coda tratti per traffico intenso tra Laurentina e Appia tu le consolari code sulla via Flaminia Salaria verso il centro e sulla Tiburtina rallentamenti tra Settecamini al Raccordo traffico rallentato poi sul viadotto della Magliana a partire dall' ANSA del Tevere fino allo svincolo con via Cristoforo Colombo un incidente sullo stesso tratto complica la situazione all'altezza di via della Magliana con code nelle due direzioni un altro incidente segnalato sulla via Pontina all'altezza di Pomezia che sta creando qualche disagio allaper i pendolari che stanno raggiungendo la capitale bene grazie per l'attenzione da Marco Cilluffo e dalla redazione di Astral infomobilità più tardi con un nuovo aggiornamento in servizio della