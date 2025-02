Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-02-2025 ore 09:10

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità il nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellatrafiggono momento consuete codini Entra sul tratto Urbano della A24 dal raccordo fino alla tangenziale in direzione del centro e anche in uscita a partire da Tor Cervara sul grande raccordo anulare in carreggiata interna code per traffico intenso tra le uscite le rustiche la Prenestina tra Casilina e ampiamente in esterna cosa tratti tra Laurentina Appia sulle consolari si sta in coda sulla via Flaminia e Salaria verso il centro è sulla via Tiburtina rallentamenti da 7 in raccordo a sud della capitale trafficata la via Appia da via dei due laghi a via delle Capannelle sulla via Pontina tra Pomezia e raccordo tutto Verso il raccordo traffico rallentato poi sul viadotto della Magliana partire dall' ANSA del Tevere fino allo svincolo con via Cristoforo Colombo bene tutto Grazie per l'attenzione da Marco cell Uffi dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellahttps://storage.