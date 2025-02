Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-02-2025 ore 08:40

Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellatraffico namento in queste prime ore per questo giovedì grasso con tutte le quote in entrata sul tratto Urbano della A24-teramo dal raccordo fino alla tangenziale in direzione del centro o è sul Raccordo Anulare in carreggiata interna code per traffico intenso tra l'uscita della Rustica la Prenestina e tra la Casilina e abbia ripercussioni anche sulla diramazionesud con coda a partire da Torrenova in direzione del raccordo sulle consolari si sta in coda sulla Flaminia Salaria verso il centro è sulla via Tiburtina rallentamenti tra Settecamini a raccordo a sud della capitale trafficata anche la via Appia da via dei due laghi a via delle Capannelle sulla via Pontina tra il raccordo tutto verso il centro è tutto Grazie per l'attenzione da Marco cell uff dalla redazione di Astral infomobilità in chiusura un messaggio di sicurezza stradale la neve già lo possono essere i tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infomobilità Astral Spa punto.