Riminitoday.it - Viabilità, in arrivo tre nuovi VeloCity e l'area di sosta in via Eduardo Sancisi verrà riqualificata

Leggi su Riminitoday.it

È stato approvato nei giorni scorsi dalla giunta comunale il progetto per la riqualificazione dell’diin via, compreso in un lotto da 100 mila euro per la manutenzione straordinaria e riorganizzazione di cinque parcheggi pubblici tra capoluogo e frazioni.Il.