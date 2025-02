Ilrestodelcarlino.it - Via San Cristoforo e la Secante: bilancio degli incidenti

Ilstradali nel punto caldo dell’uscita dallain via Sanè stato al centro della risposta dell’assessore Castorri a un’interpellanza dei consiglieri di Cesena Siamo Noi. Dal 1° gennaio 2008 al 20 febbraio 2025 – ha comunicato Castorri – sono stati rilevati dalla Polizia Locale di Cesena complessivamente 43 sinistri. In nessuno di questi è rimasto coinvolto un autocarro di massa superiore a 3,5 tonnellate, ossia la categoria alla quale è interdetto il transito. Anche la serie temporale più recente, dal 2021 ad oggi, è di 9 sinistri in totale, a conferma della media storica di accadimento di un sinistro ogni 4 mesi e mezzo circa. Nello stesso periodo 1.822 sanzioni per infrazioni in via San, 11 alla rotonda. Barriere anti-rumore: i rilievi acustici per superamento dei limiti normativi sono stati trasmessi all’Anas a settembre 2023, ma al momento non ci sono informazioni sull’esecuzione dei lavori.