Ilgiorno.it - “Via Omodeo a colori“: artisti in campo

I sette teli che nascondono il cantiere di viasi trasformeranno in un’anticipazione “made in Pavia“ degli arazzi fiamminghi sulla battaglia di Pavia che arriveranno in ottobre. Saranno alcunipavesi (Iucu, Lele Picà, Marchese Matteo Borioli, Mamolo art e Giovanni Paulli), infatti, a colorare i teli bianchi con i personaggi e i luoghi della battaglia. "Vogliamo sostenere la vivibilità e abbellire una delle vie dove esistono esercizi commerciali che hanno la necessità di attrarre visitatori per fare shopping – ha spiegato l’assessore al Commercio Rodolfo Faldini –. Sabato, insieme al carnevale, ci sarà la possibilità di celebrare viae il progetto pilota potrà poi essere replicato anche altrove". “Via: le vie della battaglia“ si intitola l’iniziativa che coinvolgerà tutti i commercianti della strada.