Ilrestodelcarlino.it - Via Arianuova, tra i residenti. Atti vandalici e violenze: "Basta, servono più controlli"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Maggiorinelle ore notturne nel fine settimana". A chiederlo sonovità presenti su via. Un quartiere dove non si è ancora spenta l’attenzione per i faccaduti tra sabato e domenica scorsa, dove cinque studenti universitari e un dj sono stati aggrediti e picchiati. Una notte di pura follia e violenza. I cittadini confermano come in questa zona si verificano da tempo, "bisogna intervenire, siamo stanchi". Per Andrea Lo Monaco "non sento una situazione d’insicurezza o paura, comunque le forze dell’ordine saranno pronti a vigilare". Alessandra Droghetti gestisce un negozio di ortofrutta in via, a poca distanza dal parcheggio Diamanti. Scuote la testa: "Siamo messi male, in questa via alla notte succedono fanche alle macchine, il tutto si concentra nel fine settimana.