Formiche.net - Vi spiego il significato dell’istituzione della figura del Veterano. Parla Perego di Cremnago

Il 24 febbraio, con la firma del relativo Decreto da parte del ministroDifesa, Guido Crosetto, sono state istituite le qualifiche di “Difesa” e “delle Missioni Internazionali” e una giornata nazionale del, l’11 novembre. Tali onorificenze puntano non solo a riconoscere il valore del servizio prestato al Paese da parte di donne e uomini in uniforme, ma anche ad avvicinare il mondo civile a quello militare nel costruire una Cultura nazionaleDifesa. Per saperne di più, Formiche.net ne hato con Matteodi, sottosegretario di Stato alla Difesa.Sottosegretario, il Decreto ridefinisce ladel. Qual e? l’obiettivo principalemisura e quali benefici si prevede di offrire a coloro che riceveranno questo riconoscimento?L’obiettivo principale di questo Decreto e? quello di dare il giusto riconoscimento a chi ha servito il Paese con onore, indipendentemente dal fatto che abbia riportato traumi fisici o psichici invalidanti derivanti da attivita? operative.