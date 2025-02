Sport.quotidiano.net - Vi racconto Ilary Pistola: "Così diventerà grande"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Ramundo racconta il tour sudamericano: ‘Motori fusi e 40 gradi,diventa’. Un tour di quattro settimane in Sudamerica, tra Argentina, Perù, Paraguay e Brasile, per crescere tecnicamente e umanamente. È l’avventura che sta vivendo la giovane tennista marchigiana, tra le promesse del tennis italiano, seguita a Montemarciano dal suo coach Andrea Ramundo. Un viaggio formativo, tra campi in terra battuta, condizioni climatiche estreme e tante difficoltà logistiche. Abbiamo raggiunto telefonicamente Ramundo per un bilancio di questa esperienza. Tre tornei in tre settimane, su campi in terra battuta ma con condizioni molto diverse: come avete gestito tecnicamente questi adattamenti continui? "È un tour di quattro settimane che, come dice giustamente lei, si svolge su campi in terra battuta, ma le condizioni sono estremamente diverse, specialmente rispetto all’Italia.