Ilgiorno.it - Vestirsi di felicità e bellezza

Leggi su Ilgiorno.it

Oliva Questa settimana torniamo da Ècate Caffè Libreria, che da sempre incarna il concetto di “Anima nascosta“, un luogo dove benessere psicofisico, crescita interiore e comunicazione si fondono col piacere di un buon caffè o di un calice di vino, immersi in un ambiente ricco di libri e piante. L’idea di Diego Leone e Manieri, fondatori di Do it human, ha trasformato un sogno in realtà, creando uno spazio dove l’incontro con se stessi si intreccia con quello con l’altro. Il nome “Ècate“ trae ispirazione da un’antica divinità, simbolo del potere del femminile e del mistero interiore. Con il suo calore unico e la sua atmosfera ricca di significato, Ècate è il palcoscenico perfetto per la presentazione di “Vestiti di. Indossa unache ti fa stare bene“ di Francesca Marini.