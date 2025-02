Ilrestodelcarlino.it - Vertenza Beko, braccio di ferro tra azienda e sindacati al Mimit di Roma

Ascoli Piceno, 27 febbraio 2025 – Le parti sono pronte a salire sul ring. Alle 14, infatti, scatta il nuovo round in merito allaaldi, il ministero delle Imprese e del Made in Italy. Dopo l’incontro di lunedì scorso, infatti, prosegue ilditra, con la moderazione da parte del Governo. I rappresentanti dei lavoratori, in particolare, chiederanno di ridurre ulteriormente il numero degli esuberi incluso nel nuovo pianole dalla multinazionale. Si parla di circa cento operai a rischio nella fabbrica di Comunanza, 68 nello stabilimento di Fabriano e circa duecento impiegati. Solo per quanto riguarda le Marche, ovviamente. “Giudichiamo i cambiamenti al piano industriale e le posizioni diancora insufficienti – spiegano Fim, Fiom, Uilm e Uglm, alla vigilia del tavolo –, poiché non trovano una soluzione per tutte le fabbriche e le divisioni impiegatizie, non garantiscono investimenti idonei a rilanciare le produzioni italiane e valorizzare al meglio gli enti di ricerca e sviluppo del prodotto.