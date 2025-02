Spazionapoli.it - Verso Napoli-Inter, appello ai tifosi: cosa succederà al Maradona contro gli avversari – FOTO

Si avvicina sempre più il fischio d’inizio del big match di sabato pomeriggio tra, in programma alle ore 18:00, allo stadio Diego Armando.Tra icresce l’attesa per la sfida di sabato tra ile l’, che potrebbe dire molto sulla lotta dello Scudetto, avvincente come poche altre volte negli ultimi anni. A tenere d’occhio il tutto, infatti, c’è anche l’Atalanta, che vuole cogliere l’occasione per guadagnare ulteriore margini nei confronti di almeno di una delle due compagini in questione. Servirà, insomma, il pubblico delle grandi occasioni per cercare di ribaltare la tendenza degli ultimi impegni, che ha visto iltotalizzare appena tre punti nelle ultime quattro partite (tre pareggi e una sconfitta, l’ultima in casa del Como).Il Diego Armandoè pronto a rispondere con un ambiente caldissimo, pronto a sostenere i propri beniamini.