Verso la Strada Giusta" diventa movimento politico: un nuovo passo per Monteparano

Tarantini Time QuotidianoNato nel 2024 per affrontare inizialmente il tema dell’autonomia differenziata il comitato “la” ha poi esteso il proprio impegno alla questione ri-apertura della ex discarica Vergine e ad altre problematiche locali segnalate direttamente dai cittadini. La trasformazione inè quindi la naturale evoluzione di un impegno costante e radicato nel territorio. “La politica deve essere lo strumento per ideare e costruire il futuro della nostra comunità. Non possiamo limitarci a denunciare i problemi: dobbiamo dimostrare che un’alternativa è possibile. Questonasce per rispondere all’esigenza di un’azione politica concreta, trasparente e partecipativa”, dichiarano Mario Annino e Nino Pisarra, referenti del Comitato Cittadino.