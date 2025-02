Sport.quotidiano.net - Verso il derby contro l’Ancona: "La Recanatese ha voglia di rivalsa"

Per Lorenzo Bilò, quella di domenica, sarà davvero una giornata particolare. Neanche le menti più fervide potevano immaginare per lui, nel maggio scorso, un percorso simile. Era alla guida, con notevole successo, delUnder 17 ed ora si ritrova, da avversario, ad affrontare la prima squadra dorica sulla panchina della. Nove mesi nei quali, per l’attuale tecnico giallorosso, è successo tutto e il contrario di tutto, compresa una finale nazionale con la sua compagine giovanile persa a San Benedettoil Renate (con gol di Pepa nel finale). "Per me – dice – sarà una partita speciale, inutile nasconderlo perchéè stata una parte importantissima della mia vita sportiva e non nego di essere anche un tifoso di quei colori. Sono stato capitano della Primavera e mio padre Bruno team manager negli anni più belli (compreso quello dell’ultima promozione in Serie A ottenuta nel 2003 con Ermanno Pieroni Presidente, Gigi Simoni allenatore e giocatori del calibro di Ganz, Perovic, Robbiati, Daino ndr).