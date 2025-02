Dailymilan.it - Verso Bologna-Milan, Santiago Gimenez e? insostituibile: i numeri

è già diventatoper il, la gara diè fondamentale per la corsa al quarto posto. I.Ilè pronto ad affrontare ilallo stadio Dall’Ara, rossoneri e rossoblù si stanno contendendo (al pari di Juventus, Lazio e Fiorentina) l’ultimo posto rimasto in campionato alle spalle di Napoli, Inter e Atalanta. Poi se dal ranking Uefa dovessero arrivare buone notizie sul quinto posto, verranno prese in esame in seguito. Ma l’obiettivo resta arrivare nelle rime quattro.Il mercato di gennaio ha portato in rossonerodal Feyenoord, ironia della sorte propria la squadra che ha da poco eliminato proprio il Diavolo dai play-off di Champions League. Il messicano però ha già trovato il modo di farsi amare dai tifosi e dagli addetti ai lavori.