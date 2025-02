Iodonna.it - Verrà presentato in anteprima al Bifest di Bari e poi sarà al cinema per tre giorni

Leggi su Iodonna.it

(askanews) – Niccolò Fabi, Daniele Silvestri e Max Gazzè: la storia del loro incontro artistico e umano è diventata un docufilm, cheinalInternational Film and Tv Festival il 23 marzo, al Teatro Petruzzelli. Niccolò Fabi: «Dopo una carriera di alti e bassi, a 47 anni sento di avercela fatta» guarda le foto Fabi Silvestri Gazzè – Un passo alla volta racconta la storia personale e comune dei tre musicisti e quella del legame che li ha portati nel 2013 in Sud Sudan, viaggio in cui hanno iniziato a lavorare al loro disco collettivo, Il padrone della festa.