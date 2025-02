Ilrestodelcarlino.it - Vent’anni di attività. Festa a La botte gaia: "Passione e sacrifici"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Soffio su venti candeline per l’enoteca "La" in piazza Mazzini, traguardo festeggiato ieri con brindisi tra amici e clienti fidati. Un lungo periodo di storia del locale affiancata dall’evoluzione della città stessa, come racconta la titolare Silvia Faraoni. "L’idea del locale è stata di mio fratello Giovanni, che portava avanti l’omonimo bar di famiglia in piazza della Libertà – spiega Faraoni –; nel 2005 abbiamo aperto le porte dei questa enoteca, da subito casa di vini, liquori e distillati marchigiani, italiani e francesi che Giovanni conosceva, essendone grande appassionato, e che non erano ancora nell’uso comune. Il giorno dell’inaugurazione ero molto emozionata, a poco a poco abbiamo scoperto le meraviglie che questa piazza poteva offrire, come la vicinanza con lo Sferisterio".