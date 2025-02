Vende cucine online e non dichiara 17 milioni di euro di ricavi

Veneziatoday.it - Vende cucine online e non dichiara 1,7 milioni di euro di ricavi

Leggi su Veneziatoday.it

Tutte le attività di impresa erano svolte in Italia, e pure fornitori e clienti erano italiani. Nonostante ciò, l'azienda aveva formalmente delocalizzato la propria sede in estpa per un risparmio d'imposta, mantenendo il proprio centro di interessi nel territorio veneziano. La modalità.